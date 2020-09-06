«تعليم الرياض» يتابع العملية الدراسية عبر منصة مدرستي.. ومعالجة التحديات

تواصل لجنة التعليم الإلكتروني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أعمالها التي انطلقت قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان البداية الجادة للعملية التعليمية عبر منصة مدرستي ومعالجة التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني.

وأوضح مدير الإعلام التربوي علي الغامدي، أن اللجنة أعدت خطتها لمواكبة انطلاق العام الدراسي عن بُعد, مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على متابعة العملية التعليمية ومراجعة نواتجها دوريًا، كما تعمل على متابعة مؤشرات المشاركة والأداء على مستوى عناصر منظومة العملية التعليمية الإلكترونية سواء المعلم والطالب وولي الأمر.

وبيّن الغامدي، أن اللجنة تعمل على إعداد تقارير دورية لتقييم مستوى أداء منظومة التعلّم عن بُعد وحصر التحديات ووضع الحلول المناسبة, كما تعمل على وضع المعالجات لنواحي الضعف في الأداء في حال وجودها.

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