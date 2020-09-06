السعودية اليوم / تسجيل 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفع إلى 637 ألفا و 141 إصابة ، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفا و 793 حالة وفاة.

// انتهى //

01:26ت م

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كيب تاون 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفع إلى 637 ألفا و 141 إصابة ، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفا و 793 حالة وفاة.// انتهى //01:26ت م0145

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