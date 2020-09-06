

تبوك 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي 1442هـ .

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عايد بن علي البلوي أن برامج الماجستير, شملت تخصصات جديدة ونوعية في الذكاء الاصطناعي (للطلاب والطالبات)، والإدارة الهندسية (للطلاب)، وعلم البيانات (للطلاب والطالبات)، وعلوم السموم والأدلة الجنائية (للطلاب والطالبات)، والهندسة الكهربائية مسار الطاقة المتجددة والاستدامة (للطلاب)، والفيزياء الطبية (للطلاب والطالبات).

وبينت العمادة بأنه يمكن الاطلاع والاستعلام عن حالة القبول وإجراءاته من خلال الدخول على الرابط التالي: https://t.co/HOLkDTyJc2?amp=1.

// انتهى //

23:22ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة تبوك تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير المدفوع للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.