السعودية اليوم / أمطار على مركزي شثاث والرويضات بمحافظة أملج



أملج 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركزي شثاث والرويضات التابعين لمحافظة أملج , سالت على أثرها بعض الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:11ت م

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