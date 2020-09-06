السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 49,400 إصابة مؤكدة و 986 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,400 إصابة مؤكدة و 986 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,181,474 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 187,159 حالة وفاة.

// انتهى //

21:04ت م

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واشنطن 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,400 إصابة مؤكدة و 986 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,181,474 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 187,159 حالة وفاة.// انتهى //21:04ت م0121

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