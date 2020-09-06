السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقيتي تعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع والجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

وقّع صندوق التنمية الزراعية أمس الأول اتفاقيتي تعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع، والجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية في مجال عمل الجمعيتين، وذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق.

ووقع الاتفاقية مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة المدينة المنورة بندر بن حاسن الرحيلي مع رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع حامد يحيى الجهني، ومع رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بالمدينة المنورة وليد بن هندي الحازمي، بحضور المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، ونائب المدير العام للإستراتيجية المهندس عادل بن عبدالله الجمعة، وعدد من أعضاء الجمعيتين.

وأوضح المدير العام للصندوق أن الاتفاقيتين تهدفان بشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين، وذلك في مجال صيد الأسماك وتمويل الخدمات المساندة مثل القوارب ومستلزمات الصيد بالنسبة لجمعية صيادي الأسماك، وفي مجال تربية النحل وإنتاج العسل والأدوات اللازمة في هذا المجال بالنسبة لجمعية النحالين، وذلك وفقاً لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

وأضاف أن الصندوق يحرص على تفعيل التعاون خاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

وأكد أن الجمعيتين سوف تقدمان خدماتهما للمستفيدين للإسهام في الرقي بمستوى العمل التعاوني الذي يخدم ويدعم التنمية الريفية من خلال قطاع صيد الأسماك وتربية النحل، وتوفير المستلزمات الخاصة بهذه الأنشطة لتقديمها للمشتركين بأسعار منافسة، وتسويق منتجات المشتركين وفقاً لأنظمة ولوائح كل جمعية، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والإرشادية للمشتركين مع الجمعية ومنحهم شهادات تدريب في النشاط المستهدف.

يذكر أن الصندوق قد أسهم منذ إنشائه بتمويل 46 جمعية تعاونية زراعية متنوعة الأنشطة وفي مناطق مختلفة من المملكة وبقيمة تمويلية تقدر بحوالي 394 مليون ريال، وخلال عام 2019م وافق على قرض بقيمة أربعة ملايين ريال لتمويل مصنع للتمور، إيماناً منه بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية بمختلف مجالاتها حول المملكة.

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19:59ت م

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