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عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة وبحضور نائبه الدكتور ياسر محروس والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بالمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للحديث عن مواجهة "الرائد" يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الآسيوي، ومواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول لدعم صفوفه خلال الفترة المهمة المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول الذي فقد عددًا من العناصر والتي كان لها تأثير كبير جدًا وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم، أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ذكرت وسائل إعلامية عن تقديم المدرب الصربي استقالته لإدارة النادي أمس السبت.الأهلي
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 12:59 AM
بعد أنباء عن تقديمه استقالته .. بحضور الرئيس
عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة وبحضور نائبه الدكتور ياسر محروس والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بالمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للحديث عن مواجهة "الرائد" يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الآسيوي، ومواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول لدعم صفوفه خلال الفترة المهمة المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول الذي فقد عددًا من العناصر والتي كان لها تأثير كبير جدًا وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم، أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ذكرت وسائل إعلامية عن تقديم المدرب الصربي استقالته لإدارة النادي أمس السبت.
، إدارة الأهلي تجتمع مع "فلادان" لترتيب التعاقدات الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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