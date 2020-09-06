محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة. "الخليج 365" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 12:59 AM Advertisements "المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة "المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة احتفل الأخصائي طلال بن جومان المالكي بعقد قرانه على كريمة عويض بن محمد المالكي بمنطقة الباحة. "الخليج 365" تبارك للمالكي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "المالكي" يحتفل بعقد قرانه في الباحة ،

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