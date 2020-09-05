شكرا لقرائتكم التلفزيون الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة وفي تحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التلفزيون الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة وفي تحسن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن التلفزيون الرسمي في الكويت، مساء السبت، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وفي تحسن، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر 22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
يذكر أن مكتب أمير الكويت ذكر في وقت سابق، أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية ناجحة، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة وفي تحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.