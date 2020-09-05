التلفزيون الكويتي: صحة الشيخ صباح مستقرة وفي تحسن

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن التلفزيون الرسمي في الكويت، مساء السبت، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وفي تحسن، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

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وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر 22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

يذكر أن مكتب أمير الكويت ذكر في وقت سابق، أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية ناجحة، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.



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