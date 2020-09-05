شكرا لقرائتكم مؤتمر الصحة يستعرض تطورات التعليم عن بعد والرقابة على بيع الكمبيوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-06 مؤتمر الصحة يستعرض تطورات التعليم عن بعد والرقابة على بيع الكمبيوتر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020 عند الساعة 3:35 عصراً. ويتحدث خلال المؤتمر كل من: – محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة ا لصحة ويستعرض التحلل البياني للحالات المؤكدة والحالات الحرجة وأبرز الاستفسارات وإجمالي عدد الحالات والفحوصات. Advertisements – ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام وتستعرض أبرز تطورات التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي – علي المطيري المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويستعرض دور قطاع الاتصالات في دعم عملية التعليم عن بعد. – عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، ويستعرض خلال المؤتمر الرقابة على منشآت بيع أجهزة الكمبيوتر.



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