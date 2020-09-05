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الأمر بالمعروف بالشماسية تنفذ برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

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2020-09-06

الأمر بالمعروف بالشماسية تنفذ برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

متابعات الخليج 365 - القصيم

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم برنامج تعزيز الأمن الفكري في المحافظة، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، يحفظه الله.

وتم وضع عدد من البنرات التوعوية والوقائية في الطرقات والأماكن العامة، كما تم عرض مجموعة من العبارات والمشاهد المتعلقة بالبرنامج عبر الشاشات.

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وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم في تعزيز الأمن الفكري والوسطية والاعتدال، وذلك بمتابعة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند- حفظه الله- الذي يولي الجانب الفكري وجانب الوسطية والاعتدال وتحصين الفكر من الانحراف اهتمامًا بالغًا.



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