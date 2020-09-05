- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي لمصر
متابعات الخليج 365 - واس
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به مملكة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وأشار الرئيس السيسي خلال استقباله اليوم وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن وزير الخارجية البحريني ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
ولفت إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما استُعرضت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.