، "يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "الخليج 365" تفاصيل اختفائهما.
وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.
وكانت" الخليج 365" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها. ما زالا مفقودين.. قصة اختفاء شابين قبل 22 عامًا ترويها عائلة "الغزواني" لـ"الخليج 365"
"يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّاعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2020-09-05
ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "الخليج 365" تفاصيل اختفائهما.
وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.
وكانت" الخليج 365" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:48 PM
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
11:31 PM
ناقش برنامج "يا هلا"، الذي يُعرض على قناة "روتانا خليجية"، قضية اختفاء الشقيقَين مفرح ومحمد الغزواني، اللذين اختفيا في ظروف غامضة، ونشرت صحيفة "الخليج 365" تفاصيل اختفائهما.
وتداخلت "أم مفرح" والدة المفقودَين مع برنامج "يا هلا" هاتفيًّا، وتحدثت عن قصة اختفاء ابنَيها، وانقطاع أخبارهما طيلة الفترة الماضية، وذلك منذ مغادرتهما منزلهما بحثًا عن عمل قبل ما يقارب 22 عامًا.
وكانت" الخليج 365" قد نشرت تفاصيل اختفاء الشقيقَين، فيما ناشدت والدتهما وزير الداخلية والجهات الأمنية، وكل من يجد معلومات، مساعدتها في البحث عن ابنَيها، لافتة إلى أن أملها في الله قوي أن ترى ابنَيها مرة أخرى قبل وفاتها.
، "يا هلا" يناقش اختفاء الشقيقَيْن "الغزواني" منذ 22 عامًا.. ووالدتهما تتحدث هاتفيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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