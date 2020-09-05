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محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنف أسري
"الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحققمحمد المواسي الخليج 365 2020-09-05
قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:42 PM
قال مركز بلاغات العنف الأسري إنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت وسمًا حول الموضوع، ومطالبات بتقصي الحقائق.
، "الموارد البشرية" تتعرف على موقع حالة تعنيف "أب لابنه" وتبدأ التحقق ،
المصدر : الخليج 365
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