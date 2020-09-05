، أمانة جدة تُغلق 235 محلاً تجاريًا خلال 72 ساعة الماضية لمخالفتها للأنظمة ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة 235 محلاً تجاريًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 235 محلاً تجاريًّا متنوع الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 51 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
أمانة جدة
أمانة جدة تُغلق 235 محلاً تجاريًا خلال 72 ساعة الماضية لمخالفتها للأنظمةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-09-05
أغلقت أمانة محافظة جدة 235 محلاً تجاريًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 235 محلاً تجاريًّا متنوع الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 51 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:39 PM
"الزهراني": تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات
أغلقت أمانة محافظة جدة 235 محلاً تجاريًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق 235 محلاً تجاريًّا متنوع الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 51 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
، أمانة جدة تُغلق 235 محلاً تجاريًا خلال 72 ساعة الماضية لمخالفتها للأنظمة ،
المصدر : الخليج 365
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