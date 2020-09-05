شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المقبل" يحسم الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حسم الدكتور حسان المقبل طبيب الباطنة الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد، قائلا:" الأعراض تختلف من شخص لآخر فهناك مرضى فقدوا الحاستين لمدة أسبوع واحد فقط وآخرين شهر ".
وأضاف المقبل خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" بعض المرضى يستعيد حاسة التذوق قبل حاسة الشم والبعض الآخر يستعيد حاسة الشم قبل التذوق ".
وأوضح المقبل:" لو فقدت التذوق قبل حاسة الشم حاول تدربها على تذوق أشياء قوية الطعم ذات النكهات القوية مثل البصل والليمون بينما حاسة الشم حاول تدربها علي شم عطور قوية الرائحة ".
وتابع:" شخص رجعت ليه حاسة التذوق قبل الشم لأنه يحب أكل المطاعم ومتعود على النكهات الغريبة بينما حاسة الشم ظلت شهر ونصف مفقودة ".
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