شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المقبل" يحسم الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم الدكتور حسان المقبل طبيب الباطنة الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد، قائلا:" الأعراض تختلف من شخص لآخر فهناك مرضى فقدوا الحاستين لمدة أسبوع واحد فقط وآخرين شهر ".

وأضاف المقبل خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" بعض المرضى يستعيد حاسة التذوق قبل حاسة الشم والبعض الآخر يستعيد حاسة الشم قبل التذوق ".

وأوضح المقبل:" لو فقدت التذوق قبل حاسة الشم حاول تدربها على تذوق أشياء قوية الطعم ذات النكهات القوية مثل البصل والليمون بينما حاسة الشم حاول تدربها علي شم عطور قوية الرائحة ".

وتابع:" شخص رجعت ليه حاسة التذوق قبل الشم لأنه يحب أكل المطاعم ومتعود على النكهات الغريبة بينما حاسة الشم ظلت شهر ونصف مفقودة ".