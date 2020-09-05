شكرا لمتابعة خبر عن محامية تحسم أمر عدم قدرة الرجل على طلاق زوجته دون موافقتها وفقا للنظام الجديد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت المحامية نجلاء القحطاني، على أن التعديل الجديد على نظام الطلاق لم يلغِ قدرة الرجل على الطلاق ووقوعه.
وقالت القحطاني خلال برنامج " ياهلا " التعديل جاء للمحافظة على تنظيم إجراءات الانفصال بين الزوجين في حال وجود أبناء بينهم، وما يترتب على الانفصال من قضايا (الحضانة والنفقة والزيارة).
وأضاف : البعض يعتقد أن الزوج لا يستطيع أن يطلق زوجته دون موافقتها وهذا غير صحيح، ولكن يتم تنظيم اجراءات الانفصال بينهم ويكون هناك جلسة مصالحة وإذا تعذر الصلح يكون هناك دعوى قضائية.
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