شكرا لمتابعة خبر عن أب يُعذب نجله الصغير للانتقام من طليقته المصرية ومركز «1919» يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشر فيديو مروع يرصد تعنيف أب لنجله الصغير بتصرفات وحشية؛ أثارت الغضب.

ودشن المغردون وسم أنفذوا طفل الرياض المعنف؛ والذي تفاعل معه على الفور مركز 1919 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وقال "المركز" منذ قليل: "إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء".

وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن الأب كان متزوج من مصرية وكان يتعمد تصوير الطفل وإرسال الفيديوهات إليها للضغط عليها.

ولم تنشر صحيفة صدى الفيديو نظرًا لما يحتوي عليه من مشاهد عنف.