شكرا لمتابعة خبر عن يوسف التركي: المملكة تقدم دعم كبير للجامعات وتقودهم للتميز (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت تصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي، تصدر جامعتين سعوديتين العالم العربي في تصنيف أفضل الجامعات لعام 2021.

وقال يوسف التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز لقناة " الإخبارية " : إن التصنيف هو تتويج لجهود الجامعة، حيث أن الدولة قدمت دعم كبير للجامعة لتحصل على هذا التصنيف.

وأضاف نحن نسعد بوجود الجامعات السعودية في التصنيف وفي هذه المكانة، نحرص على التميز وحل المشكلات الاجتماعية وكل هذا يقود إلى التميز.

ويذكر أن التصنيف الشهير اعتمد على 13 عنصراً أساسياً لقياس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، وحلل التصنيف 90 مليون استشهاد ضمن 13 مليون منشور بحثي واستطلاعات رأي أجراها 22 ألف باحث حول العالم.