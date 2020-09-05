ينتقم منه لإجبارها على الرجوع بعد خلعه..
ناشدت طليقة مواطن سعودي إنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها، الذي يوثقه ويرسله إليها عبر تطبيق «واتساب» من أجل مضايقتها، ولإجبارها على الرجوع إليه.
وقالت أم الطفل التي تحمل الجنسية المصرية لـ«عاجل»، إنها انفصلت منذ سنة وثلاثة أشهر عن طليقها، ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش عند طليقها منذ سنة و4 أشهر.
وأضافت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها، نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.
وناشدت الأم التي تُقيم في مصر عبر «عاجل»، سرعة التحرك لإنقاذ ابنها من تعذيب طليقها الذي يهدد بمواصلة تعنيفه، مشيرةً إلى أنها قامت بحظره من تطبيق التراسل «واتساب»؛ لأنها لا تحتمل رؤية تلك المقاطع، وكان آخر تهديد تلقته خلال حديثها مع «عاجل» اليوم.
وتحتفظ «عاجل» بمعلومات الأب ورقم هاتفه ومكان سكنه لتقديمها إلى الجهات المعنية، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أب يرسل مقاطع تعذيب طفله لطليقته.. والأم تستغيث بـ"عاجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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