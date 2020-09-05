يضم 218 غرفة وجناحًا.. غدًا افتتاح فندقًا بالمدينة الجامعية في تبوك

على مساحة 104 آلاف متر..
يفتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا, بحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فندقًا بالمدينة الجامعية في جامعة بتبوك.
ويعد الفندق أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متر مربع، ويحتوي على 218 غرفة وجناحًا موزعة على ستة أدوار، إضافة إلى صالات رياضية ومرافق خدمات متنوعة.
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