الأمن البيئي يضبط 22 شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، من ضبط 22 شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد.

كما ضبطت قوات الأمن البيئي بحوزة المخالفين 23 بندقية هوائية، و6017 طلقة، وعدداً من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 37 طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد، رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

Advertisements

وأهاب المالكي، بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اقرأ أيضاً:

بحوزتهم 10 بنادق هوائية و2146 طلقة.. ضبط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد بمحميتين ملكيتين بالرياض

«الأمن البيئي» يحقق في فيديو لأشخاص نصبوا شبكة لصيد الطيور بمتنزه عام