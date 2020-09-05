بعد إنجاز «التايمز».. جامعة القصيم تدخل التصنيف الدولي للجامعات العالمية 2021

لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية متميزة..
دخلت جامعة القصيم، التصنيف الدولي للجامعات العالمية «THE WUR 2021»، لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية متميزة، وتتويجًا لجهودها في المجالات الأكاديمية كافة.
ويعد هذا التصنيف الدولي أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات؛ حيث يتسم بالحيادية من ناحية الحصول على البيانات، واستقراء آراء الباحثين والأكاديميين عن الجامعات حول العالم مقارنة بغيره من التصنيفات الدولية الأخرى.
وكانت الجامعة، قد حققت منجزًا سابقًا بدخولها في تصنيف التايمز الدوليTHE Impact Ranking ذي التأثير النوعي، الذي مهد لدخول الجامعة التصنيف الدولي باعتماد تصنيفها بين الجامعات العالمية.
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