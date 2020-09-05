استفسار لأحد المتابعين..
ذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، أن جميع السلع والخدمات، تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وجاء ذلك رداً على تساؤل وجهه أحد المتابعين عبر تويتر، جاء فيه: «السلام عليكم استفسار بسيط هل قطع غيار السيارات عليها ضريبة؟».
وجاء الرد من الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، ليؤكد ذلك، من خلال قوله: «وعليكم السلام.. عزيزي معاذ، تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي المبلغ».
كانت هذه تفاصيل خبر هل تخضع قطع غيار السيارات للضريبة؟.. «الزكاة والدخل» تُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.