هل تخضع قطع غيار السيارات للضريبة؟.. «الزكاة والدخل» تُجيب

ذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، أن جميع السلع والخدمات، تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك رداً على تساؤل وجهه أحد المتابعين عبر تويتر، جاء فيه: «السلام عليكم استفسار بسيط هل قطع غيار السيارات عليها ضريبة؟».

وجاء الرد من الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، ليؤكد ذلك، من خلال قوله: «وعليكم السلام.. عزيزي معاذ، تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي المبلغ».