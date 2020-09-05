إقبال كبير على «سوق التمور» في بريدة.. والكميات تتجاوز 32 مليون كجم

سجل مهرجان بريدة للتمور تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بمئات من أنواع التمور المختلفة، وإقبالاً كثيفاً من قبل التجار والمستهلكين، وارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق خلال 27 يوماً من انطلاقة المهرجان.

وورد للسوق 32.519 ألف مركبة محملة بنحو 8.161.253 مليون عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 32.645.012 مليون كيلوجرام من إنتاج أكثر من 30 مزرعة، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وبيّن أمين لجنة مهرجانات مدينة بريدة سليمان الفايز، أن مهرجان بريدة للتمور تنظمه أمانة منطقة القصيم ويعد أحد مقومات السياحة الزراعية، الذي يحوي أكثر من 45 صنفاً من أصناف التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم.

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