التقديم على اختبار رخصة الطب إلكترونيا

أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التقديم على اختبار رخصة الممارسة المهنية إلكترونيا، عبر نظام «ممارس بلس» في موقع الهيئة الرسمي بدلاً من الطريقة السابقة التي تتم عبر نموذج التقديم، وذلك لتطوير خدمة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن من أهم مزايا المنصة الجديدة منح المتقدم أربع محاولات «سنويا» للاجتياز بتقديم واحد فقط، وتنشط المحاولة آليا بعد ظهور النتائج مع إنشاء حساب للمتقدم في ممارس بلس وربط النتائج مباشرة؛ ليسهل على الممارس الصحي التصنيف والتسجيل المهني مستقبلاً وكل ذلك في إطار العناية بالمستفيدين والتميز كبيئة رقمية رائدة.

وأشار إلى أن الخدمة المتاحة عبر «ممارس بلس» أكثر تطوراً في آلياتها من السابق، إلى جانب سهولة استخدامها حيث يتطلب على المتقدم لاختبار رخصة الممارسة المهنية من طلبة السنة الأخيرة والامتياز فتح حساب عبر نظام ممارس بلس والتقديم على الخدمة، وأيضاً الاستفادة لاحقاً من تقديم الطلبات الإلكترونية.

وبين أن المستفيدين من الخدمة هم طلاب السنة الدراسية الأخيرة والامتياز للكليات الصحية بالمملكة، ومن حصلوا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية من خارج المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.