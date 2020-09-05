Play Station وSmart Tv بدائل لدخول منصة مدرستي

وتفاعل عدد من المواطنين في التعريف بالفرص والبدائل المتاحة للدخول إلى منصة مدرستي للتسهيل على المواطنين والمقيمين وعدم التكليف عليهم بشراء أجهزة الكمبيوتر.
طريقة مبسطة
تقول المدربة المعتمدة أفراح مؤذنة إنه يمكن استخدام «بلاي ستيشن» للدخول لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، شارحة طريقة مبسطة لدخول المنصة عبر هذا الجهاز، وقالت: في البداية من خلال البحث في متصفح جوجل عبر البلايستيشن وكتابة منصة مدرستي وعندها تظهر صفحة مدرستي ثم الدخول على الحساب من خلال أيقونة مايكروسوفت. وفي حال البطء في التصفح فإن السبب هو تحميل الألعاب الكبيرة على جهاز البلاستيشن، لذلك يستحسن أثناء الدخول للمنصة إغلاق كافة الألعاب.
وأضافت أنه يمكن استخدام شاشات التلفزيون الذكي «سمارت تي في» بنفس الخطوات. وقالت مؤذنة إن هذه الأفكار يمكن أن توفر الكثير من الجهد والمال خصوصا أن الكثيرين سعوا في الفترة الماضية وراء اقتناء أجهزة الحاسوب المحمول وغيرها من الأجهزة.
إنترنت لا محدود
أوضح سلطان مديش أن فكرة بدائل الدخول إلى منصة «مدرستي» تسهل وصول طلاب المراحل الثلاث بمنصة مدرستي بسهولة والأجمل الربط الرائع لتسهيل عبء تكلفة جهاز محمول والاستغناء بشاشة سمارت أو جهاز بلايستيشن 4.
وكانت الوزارة قد أتاحت التعليم والمتابعة من خلال قنوات عين التعليمية التلفزيونية في حال تعذر وصول الطالب والطالبة إلى المنصات التعليمية وحضور الدروس عن طريق قنوات عين.
تردد قنوات عين على عربسات
التردد / 12437
استقطاب/ عمودي
معدل الترميز / 27500
الإرسال / DVB-S2
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