تقييم الوضع الراهن لمياه الشرب الجوفية والسطحية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بصدد إجراء دراسة لحصر وتقييم الوضع الراهن لجميع مصادر مياه الشرب الجوفية والسطحية في المملكة. وتهدف الدراسة إلى حصر وتقييم مشاريع مياه الشرب الجوفية والسطحية في مختلف مناطق المملكة البالغ عددها حوالي (130) مشروعا، إذ هناك عدد من حقول مياه آبار الشرب الشاملة في مختلف مناطق المملكة مثل حقول آبار مياه (الوسيع، الحني، الطفيح، أم حزم بالمستوي، تبوك المركزي، الجوف المركزي، النقيحاء)، والتي يتراوح عدد الآبار فيها حوالي (1400) بئر.

50 سدا

يوجد ما يقرب من 50 سدا سطحيا وجوفيا، وهذه السدود مخصصة للشرب في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، مقام عليها محطات تنقية وحقول آبار بين السدود السطحية والجوفية. ويوجد هناك أكثر من 7000 بئر مع ملحقاتها في مختلف قرى وهجر المملكة وحوالي 600 بئر موارد البادية.

أهداف المشروع

يستهدف المشروع القيام بحصر هذه الآبار والمشاريع وتقييم حالتها من جميع النواحي الهيدرولوجية والجيولوجية والهيدروجيولوجية والإنشائية والطاقات التشغيلية لها ومكونات المشاريع القائمة عليها (مضخات، اشياب، مولدات، خزانات، محطات تنقية، خطوط تجميع، خطوط نقل)، واقتراح الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة منها واستدامتها وحسن إدارتها وجمع تلك المعلومات في قاعدة بيانات متكاملة على أحدث التقنيات يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وضع مياه الشرب حاليا بالمملكة

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130 مشروع مياه جوفية وسطحية

1400 بئر لمياه الشرب

50 سدا سطحيا وجوفيا

7000 بئر مع ملحقاتها في القرى والهجر

600 بئر موارد البادية