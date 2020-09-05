تقييم الوضع الراهن لمياه الشرب الجوفية والسطحية

50 سدا
يوجد ما يقرب من 50 سدا سطحيا وجوفيا، وهذه السدود مخصصة للشرب في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، مقام عليها محطات تنقية وحقول آبار بين السدود السطحية والجوفية. ويوجد هناك أكثر من 7000 بئر مع ملحقاتها في مختلف قرى وهجر المملكة وحوالي 600 بئر موارد البادية.
أهداف المشروع
يستهدف المشروع القيام بحصر هذه الآبار والمشاريع وتقييم حالتها من جميع النواحي الهيدرولوجية والجيولوجية والهيدروجيولوجية والإنشائية والطاقات التشغيلية لها ومكونات المشاريع القائمة عليها (مضخات، اشياب، مولدات، خزانات، محطات تنقية، خطوط تجميع، خطوط نقل)، واقتراح الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة منها واستدامتها وحسن إدارتها وجمع تلك المعلومات في قاعدة بيانات متكاملة على أحدث التقنيات يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
وضع مياه الشرب حاليا بالمملكة
130 مشروع مياه جوفية وسطحية
1400 بئر لمياه الشرب
50 سدا سطحيا وجوفيا
7000 بئر مع ملحقاتها في القرى والهجر
600 بئر موارد البادية
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