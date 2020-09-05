تحذير للسعوديين في اليابان من هايشن



حذرت السفارة السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو المواطنين السعوديين في اليابان بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية من مرور إعصار "هايشن" الذي يمر بالبلاد اليوم. وقالت السفارة إنه يجب التقيد بما يصدر من السلطات المحلية بخصوص هذا الإعصار وما قد يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الرقمين التاليين: 09055833862، 0335895242. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن الإعصار "هايشن" قد يصاحبه هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق وأمواج عنيفة وارتفاع في المد باتجاه أوكيناوا وكيوشو صباح اليوم.

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