صيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء وشوارع سكاكا

أنهت الإدارة العامة لصيانة الإنارة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي صيانة 11494 وحدة إنارة في أحياء وميادين وشوارع مدينة سكاكا. وأوضح وكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أنه تم خلال العام المنصرم صيانة 159 محولا، و12 متنزها، و2952 عمودا، إلى جانب صيانة 21120 مترا طوليا من الكيابل، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات 940 وتم التعامل مع نحو 2000 بلاغ.

وأكد العيسى مواصلة فرق الإدارة أعمالها بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة للعمل على صيانة وحدات الإنارة والأعمدة والكيابل دوريا، والتعامل مع البلاغات الواردة وإغلاقها في وقت قياسي، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.