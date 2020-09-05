اخبار السعوديه

صيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء وشوارع سكاكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أنهت الإدارة العامة لصيانة الإنارة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي صيانة 11494 وحدة إنارة في أحياء وميادين وشوارع مدينة سكاكا. وأوضح وكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أنه تم خلال العام المنصرم صيانة 159 محولا، و12 متنزها، و2952 عمودا، إلى جانب صيانة 21120 مترا طوليا من الكيابل، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات 940 وتم التعامل مع نحو 2000 بلاغ.

وأكد العيسى مواصلة فرق الإدارة أعمالها بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة للعمل على صيانة وحدات الإنارة والأعمدة والكيابل دوريا، والتعامل مع البلاغات الواردة وإغلاقها في وقت قياسي، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء وشوارع سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا