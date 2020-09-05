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ضبط 22 شخصا من مخالفي أنظمة الصيد

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محميات الملك عبد العزيز الملكية، والإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبد الله الملكية، ومحمية شرعان، 22 شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم 23 بندقية هوائية، و6017 طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 37 طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقاً لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


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