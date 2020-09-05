الشركات المشغلة للمواقف تتحمل تلفيات المركبات بعد سحبها

رصدت «دوت الخليج» شكاوى لعدد من المواطنين والمقيمين في بعض أحياء مدينة جدة حول سحب سياراتهم عند الوقوف سواء في المواقف التي تكون برسوم أو المواقف الأخرى، واشتكى عدد منهم كذلك من أنه عند سحب السيارات يتسبب لبعضها بأضرار بصورة كبيرة مما يكبدهم عناء إصلاح هذه التلفيات التي قد تفوق قيمتها مبلغ الغرامة وتشكل معضلة للكثيرين على الصعيد المالي.

غياب التحذير

اشتكى البعض وأبدوا انزعاجهم كونهم يفاجأون بسحب السيارة دون وجود لافتات تشير إلى أنه سيتم سحب المركبة في حال إيقافها في مكان غير مخصص للوقوف، حتى إن وجدت فإنها لا تكون واضحة للبعض من كبار السن على سبيل المثال، وأنهم يفضلون وضع قسيمة مخالفة أو إرسال رسالة على الجوال دون مسألة سحب المركبة. والبعض اشتكى من طريقة الدفع المحددة بطريقتين فقط (الدفع بالعملة المعدنية أو بالبطاقة الائتمانية)، خصوصا أن هناك من لا يملك العملة المعدنية أو بطاقة سحب آلي خصوصا كبار السن.

الشركة تعوض التلف

تواصلت «دوت الخليج» مع المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، الذي أوضح أنه تم تقنين مسألة سحب السيارات وأن سحب السيارات في هذه المواقف لا يكون إلا في أضيق الحدود وفي حالات معينة، منها: الوقوف في أماكن أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، ممرات المشاة داخل هذه المواقف منعا للاختناقات المرورية، الوقوف بشكل خاطئ على الأرصفة. وأضاف: في حال عدم دفع الرسوم لا يتم سحب السيارة في هذه الحالة، وقد يتم تقييدها بالـ»كلبشة» ولكن السحب لا يتم.

وحول التلفيات التي قد تقع على المركبة في حال تم سحبها لأي سبب من الأسباب، أكد البقمي أن الشركة المشغلة «ملزمة» بتعويضه عن هذه التلفيات.

شكاوى المواطنين حول سحب السيارات

* عدم وضوح اللافتات الخاصة بسحب السيارة

* صعوبة الدفع (بالعملة المعدنية والبطاقة)

* الضرر الذي يقع على المركبات أحيانا جراء السحب

رد الأمانة

- الشركة ملزمة بتعويض التلف

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- السحب لا يتم إلا في حالات قليلة معينة

حالات تستوجب سحب المركبة وغرامتها

- الوقوف في مكان تم حجزه رسميا 100 ريال

- الوقوف في حيز معلق الاستخدام 100 ريال

- الوقوف ضمن حرم الطريق ومرور السيارات 100 ريال

- الوقوف ضمن منطقة ممنوع الوقوف أو خارج الأوقات المحددة أو بشكل مخالف للإشارات الإرشادية 100 ريال

- الوقوف عند مداخل المشاة أو مداخل المباني 100 ريال

- الوقوف فوق ممر المشاة أو فوق الرصيف 100 ريال

- الوقوف بشكل معاكس لاتجاه السير 100 ريال

- وضع حواجز أو معوقات على حيز الموقف 200 ريال

- تسوير وإغلاق موقف دون تصريح 200 ريال