مدني أبها ينقذ شخصا سقط في عقبة ردوم

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بعقبة ردوم بمركز الشعف، وعلى الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والنزول على الأقدام حوالي (200 متر) إلى موقع الحالة. وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الثاني من العمر من مرتفع جبلي نتج عنه إصابته بكسور في القدمين، وقد تم استخراجه ونقله عن طريق الفرقة إلى منطقة آمنة وتسليمه من بعدها إلى الهلال الأحمر، وسُلم محضر الحادث إلى الشرطة حسب الاختصاص.



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