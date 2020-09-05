افتتاح برامج إغاثية وإنسانية سعودية بطرابلس اللبنانية

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات التي ينفذها ويمولها في مدينة طرابلس شمال لبنان، تحت عنوان "بناء السلام من خلال التعاون" بهدف إرساء الاستقرار المجتمعي في البلدات والقرى الأشد احتياجًا، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وباشر فريق المركز في قرية بحنين بقضاء الضنية شمال لبنان، بالتكفل بإعادة تأهيل وتجهيز مستوصف ومركز طبي يرمي إلى رفع مستوى الخدمات لفائدة سكان القرية. وفي بلدة تل حياة العكّارية، جرى افتتاح مشروع طريق زراعية، وترميم حديقة البلدة بهدف تعزيز الاندماج بين اللبنانيين واللاجئين السوريين القاطنين في تلك المنطقة.

المياه والطاقة الشمسية

دشن فريق المركز في بلدة مركبتا، مشروعين إغاثيين للمياه والآخر للإنارة بالطاقة الشمسية؛ سعيًا إلى توفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار وتحسين الوصول إليها، كذلك إلى إنارة الشوارع والأزقّة باستخدام الطاقة الشمسية مما يعزز خاصية الأمان والعيش بكرامة لقاطني المنطقة. أمّا في مدينة طرابلس افتتح فريق مركز الملك سلمان للإغاثة مركز "أبجد شباب" والذي يهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي وتنمية المهارات لدى سكان المنطقة خصوصًا من فئة الشباب والأطفال. وأنهى فريق المركز جولته في قرية البداوي الشمالية، حيث افتتح خلالها مركزاً طبياً متخصصاً في تأهيل الصحة العامة، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي تلك القرية. وعبر المستفيدون عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات جليلة تكون عوناً لهم في ظل هذه الظروف. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

استمرار الأعمال في اليمن

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال شهر أغسطس 2020 في قسم الطوارئ 42 مستفيداً، وعيادة الباطنية 768 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 709 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 41 مريضًا. كما صرفت الأدوية لــ831 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 277 مريضًا، فيما نفذت 18 نشاطاً للتخلص من النفايات. وواصل المركز أيضا تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. كما يستمر مركز الجعدة الصحي في تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال شهر أغسطس من العام 2020، في قسم الطوارئ 2,989 مستفيداً، وقسم الباطنية 131 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 366 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,440 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 3,285 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 350 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 18 مستفيدا، وقسم التوليد 28 حالة وقسم التغذية العلاجية 319 مستفيدا، فيما نفذ 21 نشاطا للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 2,024 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 6,995 فردا، وراجع قسم نقل الدم 27 مستفيدا، والعيادات المتنقلة 1,551، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3,355 فردًا.