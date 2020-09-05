عقد أعضاء لجنة البيئة اجتماعهم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران بهدف دعم الحملات التوعوية بأهمية المحافظة على البيئة وتنظيف الأودية. وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني لــ«دوت الخليج» أنه بناء على قرار أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تشكيل «لجنة البيئة»، جرى عقد الاجتماع الأول مع أعضاء اللجنة برئاسة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة وعضوية كل من مدير الشرطة، ومدير الدفاع المدني، وأمين نجران، ومدير حماية البيئة، وعضوين من أعضاء مجلس المنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع الوزارة. وذكر الشمراني أنه تم عمل جدول زمني لأعمال اللجنة التي ستبدأ بحملة توعوية بأهمية الحفاظ على البيئة والقيام بحملة تنظيف لوادي نجران بالتعاون مع المهتمين والناشطين البيئيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة للمحافظة على البيئة والأودية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.