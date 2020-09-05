السعودية اليوم / لبنان تسجل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 17 محرم 1442 هـ الموافق 5 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 531 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّ عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5868، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 187 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

21:46ت م

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بيروت 17 محرم 1442 هـ الموافق 5 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20011.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّ عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5868، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 187 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.21:46ت م0125

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