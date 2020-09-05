السعودية اليوم / تعليم الخرج يطلق الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة في مدارس البنات غداً



السيح 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أكمل تعليم الخرج استعداداته لانطلاقة الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة غداً بمشيئة الله ، في جميع مدارس البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأوضحت مساعدة مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية للبنات شادية بنت سعيد القحطاني ، أن البنية التحتية والمرتكزات الأساسية للتعلم عن بُعد متوفرة في مدارس تعليم الخرج ، واستُنفر جميع الإمكانات سعياً لانطلاقة جادة وناجحة للعام الجديد ، حيث عُقدت ورش تدريبية واجتماعات متعددة ، والوقوف ميدانياً على المدارس وتقديم الدعم لهم ، وخصص فريق للدعم الفني لجميع مستخدمي منصة مدرستي على مدار الـ 24 ساعة لتقديم الخدمات لجميع الفئات كما أُعدت خطة للزيارات الميدانية اليومية.

وعبرت القحطاني عن شكرها وتقديرها لمدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي على دعمه الدائم وتشجيعه المستمر وحرصه على متابعة سير العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، مقدمة شكرها لفريق العمل بالإدارة ولقائدات المدارس بكافة المراحل على تكاتف الجهود وإنجاز الأعمال ، وتذليل الصعوبات كافة، والبحث عن الحلول والبدائل لضمان نجاح العملية التعليمية.

// انتهى //

20:12ت م

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