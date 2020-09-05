السعودية اليوم/ أمانة الجوف تنهي صيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء سكاكا ومعالجة 2000 بلاغ من مركز 940



سكاكا 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة لصيانة الإنارة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي صيانة 11494 وحدة إنارة في أحياء وميادين وشوارع مدينة سكاكا.

وأوضح وكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أنه تم خلال العام المنصرم صيانة 159 محولا، و12 مننزها، و 2952 عمودا، إلى جانب صيانة 21120 مترا طوليا من الكيابل، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات 940 وتم التعامل مع 2000 بلاغ.

وأكد العيسى مواصلة فرق الإدارة أعمالها بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة للعمل على صيانة وحدات الإنارة والأعمدة والكيابل دوريا، والتعامل مع البلاغات الواردة وإغلاقها في وقت قياسي، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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20:03ت م

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