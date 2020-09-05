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التنمية الاجتماعية تعلن التوصل للأب معنف ابنه: جاري التحقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمركز بلاغات العنف الأسري، أنه إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية.
وأضاف المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه جاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
وكان المئات من المغردين قد تفاعلوا عبر وسم ” #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف “، وتداولوا مقطع وثقوا من خلاله قيام أب بتعنيف ابنه الصغير بطريقة مؤثرة.
وطالب المغردون من الجهات المعنية بالتدخل وضبط الحالة واتخاذ ما يلزم لحماية الطفل الصغير.
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