توكلنا 7 مليون مستخدم.. فخورون بكم وبوعيكم

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا، عن وصول عدد المستخدمين لـ7 مليون مستخدم، معلقًا على ذلك بقوله: “شكرًا 7 مليون مستخدم.. فخورون بكم وبوعيكم”.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطوير هذا التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة.

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كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع، كما إنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه.

ويتيح التطبيق العديد من الخدمات الأخرى كالتسجيل في منصة مدرستي، والاستعلام عن نتائج التحصيلي وغيرها من الخدمات بكل سهولة.

خدمة تعريف الجوال لتطبيق توكلنا:

من المهم على مستخدمي تطبيّق توكلنا تفعّيل خدمة تعريف الجوال لتوكلنا، من أجل الحصول على الخدمات المتنوعة التي يقدمها التطبيق، حيث إن التطبيق يعتمد بشكل كامل على رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام الدخول الموحد الحكومي، وذلك ليسمح بتبادل الرسائل مع مستخدمي التطبيق من المواطنين والمقيمين في المملكة؛ لذا يجب تعريف رقم الهاتف المحمول لتطبيق توكلنا للحصول على جميع الخدمات بدون أي مشاكل تذكر ويتم تعريف الجوال على تطبيّق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر للخدمات الإلكترونية “من هنا“.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للمواطن أو المقيم.

الضغط على خدمات الأفراد ومن ثم قسم خدماتي.

الضغط على أيقونة تعريف رقم الهاتف المحمول أو رقم الجوال على برنامج توكلنا.

كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح وانتظر وصول رسالة تحمل رمز التأكيد.

كتابة الرمز الذي تم إرساله لك في المكان المخصص والضغط على تفعيل.

سوف يتم الآن تفعيل رقم الجوال الخاص بك على تطبيق توكلنا، ويصبح بإمكانك تفعيل حسابك على التطبيق والاستفادة من جميع خدماته بكل سهولة.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين.

بعد تحميل تطبيق توكلنّا وتشغيله.

اختيار تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال تاريخ الميلاد.

الضغط على خانة الإقرار بالشروط.

إدخال كلمة المرور لا تقل عن 12 خانة وتتضمن حروفًا إنجليزية كبيرة، وحروفًا إنجليزية صغيرة وأرقامًا.

تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق.

الإجابة عن الأسئلة الصحية.

تحديد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان الإقامة كالعائلة والعمال المنزليين.

ثم الضغط على ابدأ الاستفادة من خدمات توكلنا.

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