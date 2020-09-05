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تشكيل لجنة لبحث برنامج ولي العهد للتمريض لإحلال الكوادر الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل لجنة لبحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة في مجال التمريض للسنوات العشر القادمة، تحت مسمى “برنامج ولي العهد للتمريض”.
وجاء في نص القرار: “إنه بناء على التوجيه الكريم المتضمن قيام وزارة التعليم بإعادة دارسة برنامج الابتعاث الداخلي لتخصص التمريض برنامج ولي العهد للتمريض، وبالإشارة لبرقية وزير التعليم بشأن تشكيل لجنة لذلك، ولأهمية بحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة الصحية السعودية في تخصص التمريض خلال السنوات العشر القادمة، ودراسة التكاليف المطلوبة، وخطة التغطية المستقبلية وفق مخرجات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل؛ فقد قرر الوزير تشكيل لجنة لإعادة دراسة برنامج الابتعاث الداخلي لتخصص التمريض، برئاسة رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء من وزارة التعليم وممثلي وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التخصصات الصحية وعدد من المكاتب والجهات الأخرى”.
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