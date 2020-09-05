شكرا لقرائتكم خبر مركز الحوار يناقش الأثر الإيجابي للدين والقيم في مساعدة الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض الأمين العام للمركز فيصل بن معمر جهود المركز وشراكته مع المنتدى، معربا عن سعادته بمشاركات المركز مع منتدى الشراكة العالمية في مجال الدين والتنمية المستدامة منذ تأسيسه عام 2016 كعضوين مؤسسين ومشاركين ضمن مشاركين في تنظيم ورعاية (الاجتماع التحضيري للدورة الاستثنائية المعنية بالدين) في القمة العالمية للعمل الإنساني، عام 2016م، وكذلك في اللقاءات الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام نفسه. وقدم عرضا شاملا حول منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين المزمع إقامته في المملكة، في أكتوبر المقبل.
وعزا ابن معمر توجهات أهداف منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، وأخذها مسارا جديدا من المواضيع والمبادرات المهمة؛ لسببين: جائحة كورونا، وجدول أعمال قمة العشرين الذي اعتمدته المملكة، أحد الأعضاء المؤسسين لمركز الحوار العالمي، والدولة التي تولي أهمية كبيرة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، لافتا إلى تمحور موضوعات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام حول ثلاثة مسارات أساسية، هي: تمكين النساء والشباب، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة للإبداع والتقنية.
نقاط استعرضها ابن معمر:
- مهمة الشركاء المنظمين لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين
- حفظ إجراءات الجهات الدينية المؤثرة مع صانعي السياسات للمساعدة في مختلف المواقف
- استعدادات اللقاء الرئيس الذي سيعقد في الرياض خلال الشهر المقبل
- تنظيم اجتماعات افتراضية في 6 مناطق من العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الحوار يناقش الأثر الإيجابي للدين والقيم في مساعدة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.