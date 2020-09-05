مركز الحوار يناقش الأثر الإيجابي للدين والقيم في مساعدة الإنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل توظيف الأثر الإيجابي للدين والقيم في التنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية، شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المنتدى السنوي للشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة PARD والذي عقد خلال الفترة من 3 إلى 4 سبتمبر الحالي، في مدينة بون بألمانيا، والذي يعد تجمعا بين مؤسسات متنوعة من أنحاء العالم.

واستعرض الأمين العام للمركز فيصل بن معمر جهود المركز وشراكته مع المنتدى، معربا عن سعادته بمشاركات المركز مع منتدى الشراكة العالمية في مجال الدين والتنمية المستدامة منذ تأسيسه عام 2016 كعضوين مؤسسين ومشاركين ضمن مشاركين في تنظيم ورعاية (الاجتماع التحضيري للدورة الاستثنائية المعنية بالدين) في القمة العالمية للعمل الإنساني، عام 2016م، وكذلك في اللقاءات الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام نفسه. وقدم عرضا شاملا حول منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين المزمع إقامته في المملكة، في أكتوبر المقبل.

وعزا ابن معمر توجهات أهداف منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، وأخذها مسارا جديدا من المواضيع والمبادرات المهمة؛ لسببين: جائحة كورونا، وجدول أعمال قمة العشرين الذي اعتمدته المملكة، أحد الأعضاء المؤسسين لمركز الحوار العالمي، والدولة التي تولي أهمية كبيرة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، لافتا إلى تمحور موضوعات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام حول ثلاثة مسارات أساسية، هي: تمكين النساء والشباب، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة للإبداع والتقنية.

نقاط استعرضها ابن معمر: