شكرا لقرائتكم خبر أمير المدينة يدشن خدمة إطلاع المواطنين على مشروعات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة فيصل بن سلمان، خدمة إطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الالكترونية، التي تتيح لهم معرفة المشروعات التي تنفذ بنطاق المنطقة وأهدافها ونسب الإنجاز المتحققة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية لعام 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة نائب أمير المدينة نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن خالد.

وتستعرض المنصة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة معدلات إنجاز المشروعات في المنطقة، ورصد الحالات العامة لها وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة نحو دعم المتعثر والمتأخر منها. وتتميز المنصة بتصنيف المشروعات القائمة إلى فئات رئيسة عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الدراسات الاستشارية والمشروعات الرقمية.

كما وجه أمير منطقة المدينة المنورة بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية والمخازن والمستودعات وصيانة السيارات إلى خارج النطاق العمراني لمواقع صناعية مخصصة لهذه الاستخدامات، مهيأة بالبنية التحتية ومطابقة للاشتراطات اللازمة، خلال مدة أقصاها سنتان، مع أهمية إيجاد مراكز صيانة للخدمة السريعة في أماكن قريبة للمستفيدين، وفق اشتراطات بيئية وعمرانية مناسبة.

Advertisements

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على عرض لأمانة المنطقة حول نطاق البلديات بالمنطقة والخدمات المتوفرة بها، وحث الأمانة والجهات المعنية بالخدمات على العمل وفق مخرجات المخطط الشامل ودراسات المخطط المحلي، مع مراعاة الأسس التخطيطية التي تضمن سهولة حصول المواطنين على خدماتهم ضمن نطاق أحيائهم، والاهتمام بمراكز الأحياء لتؤدي دورها في خدمة السكان وتمكنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.

كما قدمت الأمانة عرضا آخر عن الاحتياج للأراضي التعليمية بالمخططات والأحياء الجديدة (الرانوناء - شوران - حمراء الأسد)، والإجراءات المتخذة لتخصيصها وتسليمها لإدارة تعليم المنطقة ليتسنى إدراجها ضمن خطة مشروعاتها.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد عباس أن المجلس اتخذ عددا من القرارات والتوصيات اللازمة.

الهدف من منصة مشاريع الالكترونية: