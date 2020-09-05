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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.
وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين العدالة
الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-05
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.
وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
09:40 PM
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.
وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.
، الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة" ،
المصدر : الخليج 365
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