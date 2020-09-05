، وزير الرياضة في جولة مستقبل (رياضة وطن).. "الفيصل" تفقد 9 مدن ومنشآت رياضية.. ووجّه بإضافة 12 ملعباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل الدعم السخي واللامحدود من لدن خادم الحرمين وولي عهده الأمين لقطاع الرياضة

حققت زيارات، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لعددٍ من مناطق المملكة (نجران، جازان، عسير، والباحة)، ومحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، نتائج إيجابية كبيرة، ستسهم ـ بإذن الله ـ في تطور قطاع الرياضة ورعاية الموهوبين من الجنسين، وتعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع، بما يحقق التطلعات والتميز للرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي في مختلف الألعاب.

وأثمرت زيارات وزير الرياضة عن عدد كبير من القرارات الإيجابية والخطوات التصحيحية، بعد تفقده تسع مدن ومنشآت رياضية، ووجه بإضافة 12ملعبًا رديفًا، حيث تأتي هذه القرارات في إطار المتابعة المستمرة للخطط الموضوعة، والتي سترفع من مستوى تطور الرياضة وممارسيها، وستحقق نقلة نوعية في مجال صناعة الرياضة لتحقيق أفضل النتائج لرياضة الوطن.

وفي ظل الدعم السخي واللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ لقطاع الرياضة بشكل مستمر، رُسِمت خارطة واضحة وجلية تسير عليها رياضة المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة، نحو تحقيق التطلعات الكبيرة، وتقديم صورة مميزة ومشرفة مليئة بالإنجازات والنجاحات.

اجتماع أمير منطقة نجران.. وافتتاح المدينة الرياضية

انطلق جدول زيارات وزير الرياضة من منطقة نجران الأحد الماضي 30 أغسطس، حيث التقى من خلالها بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الحراك الرياضي والأنشطة بمختلف الألعاب "الجماعية منها والفردية" بالمنطقة، وتشجيع ممارستها، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة .2030

كما شهدت الزيارة افتتاح المدينة الرياضية بمنطقة نجران، على مساحة 250 ألف متر مربع، محتضنة ملعبًا رئيسًا يستوعب 12 ألف متفرج، ومضمارًا أولمبيًّا وعددًا من المرافق الأخرى التي تخدم مرتادي المدينة من الرياضيين والممارسين.

كما تم تسمية المدينة بـ"مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران"، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة ـ رحمه الله ـ في قطاع الرياضة، إضافة إلى التوجيه بإنشاء ملعب رديف تابع للمدينة الرياضية يخصص لنادي نجران، وملعب آخر رديف في منشأة نادي الأخدود.

كما عقد وزير الرياضة اجتماعًا برؤساء وممثلي الأندية في المنطقة، للوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية، ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية، فضلًا عن التقائه عددًا من شباب وشابات المنطقة واستمع إلى آرائهم، وناقش معهم أفكارهم ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى الرياضة في نجران.

تأسيس نادٍ للرياضات البحرية.. وإقامة ماراثون جازان

انطلقت يوم الاثنين الماضي الموافق 31 أغسطس الفائت، المرحلة الثانية من جدول زيارات وزير الرياضة في منطقة جازان، والتي التقى من خلالها بنائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حيث شهدت الزيارة إعلان العمل على إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية في المنطقة، بهدف تنمية المواهب وزيادة قدراتها، فضلًا عن إعلان تنظيم ماراثون كبير بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

ووجه الأمير "الفيصل" خلال زيارته لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، بإضافة (4) ملاعب رديفة، وذلك بعد أن تفقد مرافق المدينة ووقف على احتياجاتها التي ستلبي طموحات ورغبات أندية ورياضيي المنطقة.

كما أعلن وزير الرياضة إقامة برامج وفعاليات رياضية منوعة لأهالي جازان، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، فضلًا عن التقائه عددًا من شباب وشابات المنطقة والاستماع إلى ملاحظاتهم لتطوير قطاع الرياضة هناك.

إضافة ملعبين رديفين في مدينة الأمير سلطان الرياضية

وخلال زيارة وزير الرياضة لمنطقة عسير والتي استمرت يومين: (الثلاثاء - الأربعاء) الماضيين، استقبل أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحثا سبل تعزيز تطوير الرياضة في المنطقة.

فيما وجه الأمير "الفيصل" بإنشاء ملعبين رديفين في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار سعي وزارة الرياضة إلى تطوير المدن والمنشآت الرياضية في المملكة، بما يحقق الفوائد المرجوة، ويهيئ المناخ الرياضي الملائم للشباب لممارسة الرياضة، ورفع الكفاءة وزيادة التنافسية بين الممارسين في الأندية الرياضية بالمنطقة في مختلف الألعاب.

كما تفقد منشأتي نادي أبها وضمك، حيث اطلع على سير العمل في مشروع منشأة نادي أبها ووجه بإقامة ملعب رديف فيه، كما زار نادي ضمك وافتتح مقر المركز الإعلامي هناك، وأصدر موافقته بإضافة ملاعب رديفة تابعة للنادي.

وفي إطار اهتمام وزارة الرياضة ببرنامج ابتعاث المواهب السعودية، حضر وزير الرياضة إلى مقر المعسكر المقام للبرنامج في المنطقة، حيث شارك اللاعبين في تدريباتهم والتقى الجهازين الفني والإداري، واطلع على خطط سير عمل البرنامج خلال الفترة الماضية.

كما تضمنت زيارة عسير اجتماع وزير الرياضة برؤساء الأندية في المنطقة، وعددٍ من الشباب والشابات من رواد الأعمال، والفرق التطوعية، مشيدًا بما شاهده من أعمال ومبادرات فعّالة ومميزة.

لقاء أمير منطقة الباحة.. ومناقشة الواقع الرياضي

وخلال جدول أعمال زيارات وزير الرياضة، التقى الأمير عبدالعزيز الفيصل، الخميس، بأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الرياضيين بالمنطقة، وسبل تطوير الرياضة في مختلف الألعاب بالمنطقة، بما يعزز من الحركة الرياضية وصولًا إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".

كما شهدت الزيارة إقرار العديد من الخطوات الإدارية التصحيحية، حيث اطلع على مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، وأصدر بناءً على ما شاهده عددًا من القرارات، وهي إعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وتكليف صالح بن محمد الغامدي بإدارة الفرع، فضلًا عن استبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على المدينة، والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير شامل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري، لضمان تلافي أي خلل مستقبلي.

كما وجه "الفيصل" بتطوير الملعب الرديف الحالي وإضافة ملعبين آخرين، وطالب بسرعة إعادة طرح منشأة نادي الحجاز بعد سحب المشروع من المقاول المنفذ، حيث ستسهم هذه القرارات في توفير بيئة ملائمة ومناسبة لكافة رياضيي المنطقة.

والتقى وزير الرياضة أثناء وجوده في منطقة الباحة رؤساء الأندية هناك، حيث استمع إلى أبرز المعوقات التي تواجه رياضييها وسبل معالجاتها، بما يكفل بناء جيل رياضي مميز يخدم الأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب بإذن الله. كما شارك في ورشة عمل (الرياضة وسبل تطويرها في منطقة الباحة)، التي أقيمت على هامش زيارته للمنطقة.

الطائف.. آخر المحطات

اختتم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل جدول زياراته المقررة لعددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، بزيارة إلى محافظة الطائف الخميس الماضي، حيث دشّن منشأة نادي عكاظ الرياضي، والذي بني على مساحة تبلغ (28.639) ألف متر مربع، وشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم بسعة 2049 متفرجًا، وقاعة لكبار الشخصيات، و3 ملاعب خارجية، وعددًا من المرافق الأخرى المميزة وفق أحدث المواصفات الهندسية.

كما شهدت الزيارة القيام بجولة تفقدية لمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، اطلع من خلالها على مرافق المدينة والملاعب التابعة لها، بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة بالمنطقة.

والتقى خلال وجوده رؤساء أندية المحافظة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات هذه الأندية وأوجه القصور الذي تعانيه، وسبل تحسين بيئة العمل في الأندية، كما اجتمع بعددٍ من شباب وشابات المحافظة من رواد الأعمال، واستمع إلى أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية في مجال الرياضة، بما يخدم المجتمع والممارسين.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل