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تحقق شرطة مانشستر بشمال غرب إنجلترا، اليوم السبت، في بلاغات بالعثور على مادة مريبة بحافلة في محطة حافلات مانشستر بيكاديلي.
وبينت شرطة مانشستر على "تويتر" أن أفرادها وصلوا للموقع، في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى إخلاء الحافلة كإجراء احترازي وفرض طوق أمني.
من جانبه، ذكر شاهد من "رويترز" أن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.
وأضاف أنه رأى أربع عربات إطفاء والعديد من عربات الشرطة.
بريطانيا.. العثور على مادة مريبة في حافلة بمانشسترصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-05
تحقق شرطة مانشستر بشمال غرب إنجلترا، اليوم السبت، في بلاغات بالعثور على مادة مريبة بحافلة في محطة حافلات مانشستر بيكاديلي.
وبينت شرطة مانشستر على "تويتر" أن أفرادها وصلوا للموقع، في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى إخلاء الحافلة كإجراء احترازي وفرض طوق أمني.
من جانبه، ذكر شاهد من "رويترز" أن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.
وأضاف أنه رأى أربع عربات إطفاء والعديد من عربات الشرطة.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
07:24 PM
فرض طوق أمني وإخلاء المركبة
تحقق شرطة مانشستر بشمال غرب إنجلترا، اليوم السبت، في بلاغات بالعثور على مادة مريبة بحافلة في محطة حافلات مانشستر بيكاديلي.
وبينت شرطة مانشستر على "تويتر" أن أفرادها وصلوا للموقع، في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى إخلاء الحافلة كإجراء احترازي وفرض طوق أمني.
من جانبه، ذكر شاهد من "رويترز" أن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.
وأضاف أنه رأى أربع عربات إطفاء والعديد من عربات الشرطة.
، بريطانيا.. العثور على مادة مريبة في حافلة بمانشستر ،
المصدر : الخليج 365
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