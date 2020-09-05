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الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"

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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.

وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.

الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم

الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين العدالة

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 09:40 PM

الاتحاد يكثف تحضيراته .. لخطف نقاط البقاء من فم "العدالة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة «الهابط إلى الدرجة الأولى » في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرمي الاتحاد بكامل ثقله في هذه المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين، وشهد تدريب اليوم اهتمامًا كبيرًا بهذه المواجهة، من خلال الحضور الإداري الكبير.

وطالب المدير الفني للفريق الاتحادي فابيو كاريلي من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز، كما فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام النصر، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة وتمارين فنية.

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المصدر : الخليج 365

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