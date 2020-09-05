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سجل الأردن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.353 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سُجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد.
وأضافت أنها سجلت 24 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.703 حالات شفاء.فيروس كورونا الجديد
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 09:21 PM
عدد المرضى بالفيروس بلغ 2.35352 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الأردن
سجل الأردن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.353 إصابة.
وبيّنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سُجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء وإربد.
وأضافت أنها سجلت 24 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.703 حالات شفاء.
، 52 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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