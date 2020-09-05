، بالصور.. لجنة حكومية تزيل المباسط العشوائية بسوق الخضار في الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تذمُّر المستثمرين وأصحاب المحال التجارية بالسوق

بعد كثرة الشكاوى المتضمنة تذمر المستثمرين وأصحاب المحال التجارية بسوق الخضار والفواكه المركزية بمحافظة الطائف من الباعة العشوائيين، الذين يفترشون الساحات المحيطة بالصالة، كذلك الأرصفة المحيطة بالسوق، تم تشكيل لجنة تتكون من "الأمانة - فرع التجارة – فرع البيئة والمياه والزراعة - لجنة السعودة - الشرطة - الإدارة العامة للأسواق"، وتم شخوص أعضاء اللجنة ووقوفهم على المباسط العشوائية، والباعة الجائلين.

وباشرت اللجنة مهامها، وتمت إزالة جميع المباسط العشوائية من الأرصفة، والمظلات الحديدية، والأشرعة المسيئة للمظهر العام، التي تسببت في إعاقة المارة، والسيارات، والمتسوقين.. وعليه فقد تم سحب 14 بطاقة أحوال لمواطنين من الباعة، وتم إشعارهم بمراجعة الأمانة لتطبيق النظام بحق المخالفين.

وكلفت اللجنة مندوب المستثمر لسوق الخضار والفواكه بنظافة كامل السوق إلا أن اللجنة لاحظت وجود سيارات متهالكة تقف منذ فترة داخل مساحات السوق، وتم التنسيق مع المرور لسحب تلك السيارات المخالفة.

يُشار إلى أن "الخليج 365" كانت قد رصدت تلك المخالفات المتمثلة في البسطات العشوائية وانتشارها داخل محيط السوق، وغالبيتها يشرف عليها أجانب بتستر مواطنين عليهم، كما هو الحال داخل الصالة الرسمية للبيع التي تكتظ بالعمالة الوافدة المخالفة التي تمارس البيع، وتم تنفيذ حملة لتطهير الموقع من تلك البسطات العشوائية إلا أنهم عادوا مجددًا كعادتهم، لكن تمت إزالتها أمس، وسط نداءات من قِبل أصحاب المحال الرسميين داخل السوق ومرتاديها بمتابعة تلك المخالفات بشكل مستمر، وعدم السماح بعودتها.

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أمانة الطائف