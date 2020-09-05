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30 ألف طن من الرمان القرمزي تزين الأسواق المحلية بالباحة

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بدأت طلائع ثمار الرمان تظهر في أسواق منطقة الباحة وتزود الأسواق المحلية والإقليمية بها إذ تضم المنطقة ما يقارب 700 ألف شجرة تنتج نحو 30 ألف طن سنويًا من الرمان المعروف بلون حباته القرمزية الجاذبة عبر 3000 مزرعة، وذلك حسب الإحصائية التقريبية لجمعية الرمان التعاونية بالباحة. وورد ذكر هذه الثمرة في القرآن الكريم في أكثر من سورة، نظراً لما تحمله من فوائد صحية جمة، عدا عن كونها فاكهة من فواكه الجنة، كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله تعالى: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ).

وتنتشر مزارعها في عدد من محافظات ومراكز الباحة ، وفي أودية تاريخية من أشهرها وادي بيدة ووادي تربة زهران ووادي مراوة ، وبني حرير وبني عدوان ووادي الصدر ، بالإضافة إلى مراكز أخرى مثل : معشوقة و برحرحوبني كبير وغيرها. وحول أسعار الرمان في سوق بيع الرمان بمفرق بيده في محافظة القرى أفاد الشاب ابراهيم الزهراني لــ واس أن الأسعار تتراوح كميات الصناديق منها ما بين 50 ريالاً إلى 400 ريال، بينما حجم العبوات يتراوح مابين 7 كيلو جرامات و 15 كيلوجراماً ، وتختلف باختلاف حجم وجودة المنتج وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول ونهايته.

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