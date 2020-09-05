شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف طن من الرمان القرمزي تزين الأسواق المحلية بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
وتنتشر مزارعها في عدد من محافظات ومراكز الباحة ، وفي أودية تاريخية من أشهرها وادي بيدة ووادي تربة زهران ووادي مراوة ، وبني حرير وبني عدوان ووادي الصدر ، بالإضافة إلى مراكز أخرى مثل : معشوقة و برحرحوبني كبير وغيرها. وحول أسعار الرمان في سوق بيع الرمان بمفرق بيده في محافظة القرى أفاد الشاب ابراهيم الزهراني لــ واس أن الأسعار تتراوح كميات الصناديق منها ما بين 50 ريالاً إلى 400 ريال، بينما حجم العبوات يتراوح مابين 7 كيلو جرامات و 15 كيلوجراماً ، وتختلف باختلاف حجم وجودة المنتج وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول ونهايته.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف طن من الرمان القرمزي تزين الأسواق المحلية بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.